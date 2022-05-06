Польща та Україна підписали важливий документ у сфері оборони — Шмигаль

Польща та Україна підписали важливий документ у сфері оборони — Шмигаль

Український прем’єр-міністр не розголосив змісту домовленостей з польською стороною, але підкреслив їхню важливість для обороноздатності країни.

У четвер, 5 травня, під час візиту до Варшави на конференцію “Донори для України” голова українського уряду Денис Шмигаль підписав важливий документ у сфері безпеки та оборони з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Про це він повідомив на пресконференції в посольстві України, передає tvn24.

"Сьогодні ми підписали документ про підтримку у сфері безпеки та оборони. Надзвичайно, дуже важливий документ. Я не можу розкривати його зміст, але це важливий крок для надання Україні спеціальної технології та спеціальної підтримки у сфері безпеки та оборони", - сказав Шмигаль.

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Український прем’єр також зауважив, що “війна показала, хто для України друг і брат, а хто навпаки”.

“Висловлюю глибоку вдячність польському президенту та прем’єр-міністру, ми іноді зв’язуємось по телефону кілька разів на день. Хочу наголосити, що Польща надає безпрецедентну допомогу Україні у всіх можливих сферах. Я не можу вдаватися в подробиці, але з точки зору військової підтримки Польща є нашим другим за важливістю партнером, відразу після США”, - заявив він.

Денис Шмигаль наголосив, що відносини України та Польщі вступили в абсолютно новий етап. На його думку, “польсько-українське братство триватиме наступні десятиліття”.

Нагадаємо, Польща планує бути гарантом безпеки України на прохання Києва, поряд з іншими країнами. Водночас Варшава не підтримає жодної мирної угоди, яка означатиме втрату Україною своєї території.

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