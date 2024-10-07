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Польща тимчасово обмежила в’їзд автомобільного транспорту в трьох пунктах пропуску

Польща тимчасово обмежила в’їзд автомобільного транспорту в трьох пунктах пропуску

Кордон з Польщею / lowcoster.in.ua

Наразі призупинено оформлення вантажівок.

На кордоні з Польщею призупинила роботу база даних у пунктах пропуску "Шегині - Медика", "Рава-Руська - Хребенне" і "Краківець - Корчова".

Про це повідомили у Львівській митниці.

Оформлення легкових автомобілів та автобусів для вʼїзду в Україну відбувається в звичайному режимі, однак оформлення вантажівок призупинено. Всі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюються.

Нагадаємо, зранку армія РФ запустила ракети по Україні, внаслідок чого в Києві пролунали вибухи.

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