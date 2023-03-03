Польща у Познані починає виробництво танків разом із Південною Кореєю

Контракт з Південною Кореєю стосується 1 тис. танків. Вони мають замінити раніше передану техніку Україні .

У Польщі, на заводі у Познані, виготовлятимуть південнокорейські танки K2.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє PAP.

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"На Військовому автомобільному заводі (WZM) у Познані танки К2 будуть обслуговувати, будуть капітально ремонтувати і будуть виробляти. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак.

За його словами, контракт з Південною Кореєю стосується 1 тис. танків. 180 з них прийдуть безпосередньо з Південної Кореї. Наступні будуть створені в копродукції у Познані.

Блащак повідомив, що в грудні минулого року перші південнокорейські танки К2 вже надійшли на озброєння армії Польщі – а саме 20-ї механізованої бригади, яка відповідає за безпеку у північно-східній Польщі.

"Ми підтримуємо Україну, але дбаємо і про зміцнення польської армії, яка має бути оснащена сучасною зброєю", – сказав міністр оборони Польщі.

Зазначимо, що армія Польщі оснащується придбаними в Південної Кореї та США танками – K2 Black Panther та Abrams взамін переданих Україні.

Нагадаємо, що у липні минулого року Польща підписала контракт із Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння та літаків.

У грудні до Польщі прибула перша партія корейського озброєння на десятки мільярдів доларів. Ця техніка має заповнити дефіцит озброєння, яке передається Україні.

Що відомо про танки K2 та гаубиці K9

Танк K2 Black Panther озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою і важить 55 тонн. Його екіпаж складається з трьох осіб (командир, навідник, водій). У версії K2PL танк повинен мати посилену броню, систему кругового огляду та систему активного захисту. Вони будуть оснащені польською системою зв'язку, а система бойового управління буде сумісна з іншими системами, які використовуються в польській армії.

К2 у Польщі першочергово мають замінити танки типу T-72, передані Україні.

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