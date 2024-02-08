Польща "ущільнить" стіну на кордоні із Білоруссю: для чого підвищують заходи безпеки

За словами польського міністра, огорожа "не виконує своєї функції".

У Міністерстві внутрішніх сил Польщі повідомили про наміри "ущільнити" стіну на кордоні із Білоруссю, бо "мігранти її гнуть".

Про це сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський, інформує RMF24.

Видання зазначає, що польський міністр розповів, що міністерство аналізує питання герметизації огорожі на польсько-білоруському кордоні. За його словами висновки цього аналізу будуть використані для визначення можливого розширення і підвищення ефективності огорожі.

На думку міністра, огорожа "не виконує своєї функції".

"Згадайте, будь ласка, що говорили політики PiS ( політики "Права і справедливості" - ред.) , коли будувалася ця дамба. Мовляв, жоден нелегал не подолає цей бар'єр. Потім виявилося, що таких переходів було багато", - сказав він.

Зокрема, за його словами, він має питання до стрижнів, які гнуться.

"Спробуємо поміняти його спеціальними фіксаторами. Ми, безумовно, захочемо збагатити цей бар’єр більшою кількістю електронних засобів, більше виявлення руху, щоб дати прикордонникам час прибути, якщо бар’єр буде зламано", - зазначив він.

Нагадаємо, у Білорусі неочікувано заявили про готовність співпрацювати з НАТО.

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