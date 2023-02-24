Польща в лічені дні передасть Україні 60 своїх танків PT-91 Twardy: заява прем’єра

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його держава передасть Україні 60 своїх танки PT-91 Twardy, окрім німецьких Leopard 2.

Про це очільник польського уряду заявив на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві 24 лютого.

"Також уже днями ми передамо наші дуже хороші танки PT-91. Чергові 60 танків прибудуть в Україну", – оголосив Моравецький.

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Щодо формування танкової коаліції з машин Leopard 2 для України, польський прем’єр зазначив, що їхпередаватимуть також Данія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Іспанія. Моравецький сказав, що перебуває в контакті з владою названих ним країн у цьому питанні.

Зауважимо, що PT-91 Twardy є основним бойовим танком Польщі. Це модернізована версія радянського танка Т-72М.

Нагадаємо, Моравецький цього ж дня повідомив, що привіз для України перші танки Leopard.

Зауважимо, що перші танки Leopard 2 від Німеччини прибудуть до України наприкінці березня. Як заявила пані посол ФРН Анка Фельдгузен, "у квітні буде вже досить така серйозна кількість" цих танків.

Щодо американських танків Abrams, то у США заявили, що для їхнього передавання Україні знадобитися більше року.

Як анонсував президент США Джо Байден, загалом до України мають надійти 700 танків від західних країн-партнерів.

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