Польща від 1 липня змінює правила для біженців з України – подробиці

Уряд Польщі від 1 липня 2024 року змінює правила, що регламентують норми перебування українців на території країни. Ключовим елементом закону є продовження терміну легального перебування українських біженців.

Про основні зміни для українців в ефірі "Ранок.LIVE" розповів директор представництва ZPP в Україні Назарій Волянський.

Він, зокрема зауважив, що раніше українці мали 30 днів, коли вони прибували до Польщі, щоб отримати PESEL – ідентифікаційний номер, який дає право на проживання на території Польщі, доступу до медичних послуг тощо. Вже від липня українці мають негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати PESEL.

"Таким чином Польща вирішила відрізати всіх тих, хто нелегально перетинає кордон Польщі і потрапляє на територію Республіки. Вони тепер будуть змушені пред'явити закордонний паспорт. Раніше можна було пред'явити будь-який документ (водійське посвідчення, український паспорт), зараз необхідно пред'явити закордонний паспорт", - пояснив експерт.

Також для українців водиться плата за фото в місцевих органах влади для того, щоб отримати PESEL.

Українські біженці продовжуватимуть отримувати допомогу у вигляді 800 злотих щомісяця та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл.

Для громадян Польщі, які прихистили українців, скасують виплати 40 злотих на добу.

"Це говорить про те, що українці змушені будуть знайти самостійно житло, або переїхати до гуртожитку", - зазначив Назарій Волянський.

Також від 1 вересня всі українські діти будуть змушені піти до польських шкіл.

Українці, що проживають у Польщі 365 днів з документом PESEL, зможуть подати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання (карта побиту), що дає право проживати у Польщі ще три роки з правом залишитися у країні.

Рада ЄС 25 червня ухвалила рішення про подовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року.

Нагадаємо, у Німеччині відповіли, чи депортуватимуть безробітних біженців до України.

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