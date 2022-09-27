Польща відкрила газопровід Baltic Pipe – новий маршрут з Норвегії

У Гданську (Польща) відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд м³ на рік із Норвегії.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє агентство PAP.

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати – епоха домінування Росії у газовій сфері закінчується. Епоха шантажу, погроз і здирства", – заявив Моравецький.

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував подію у Facebook.

Він сказав, що Baltic Pipe надасть можливість диверсифікувати постачання природного газу до Польщі й посилити енергетичну безпеку держави. Очікують, що наступного року трубопровід зможе працювати на повну потужність – 10 млрд м³ на рік.

"Отже, бачимо, що монополія "Газпрому" – це не вирок. Європа не словами, а справами досягає великих успіхів у боротьбі з газовою залежністю від Росії", – зазначив Галущенко, заявивши, що понад 15 років роботи над спорудженням газопроводу були роками "жорсткого шантажу Росії, маніпуляцій, підкупів, саботажу і всіх засобів, до яких уміє вдаватися наш північний сусід", – написав Герман Галущенко.

Нагадаємо, росіяни масово побігли за шенгенськими візами.

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