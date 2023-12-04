Польща вимагає від ЄС відновити дозволи, що обмежують транзит для українських далекобійників - Моравецький

Дозволи були скасовані після вторгнення Росії до України.

Польща вимагатиме від Європейського Союзу відновити дозволи, що обмежують транзит для українських далекобійників.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Польські водії блокують переходи з 6 листопада, вимагаючи, щоб ЄС відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволів для роботи на території блоку, а європейські далекобійники - для в'їзду в Україну. Самі дозволи були скасовані після вторгнення Росії до України.

"Ми будемо дуже рішуче і недвозначно вимагати відновлення дозволів на перевезення для українських водіїв", - сказав Моравецький.

До польських водіїв приєдналися польські фермери, а згодом і словацькі далекобійники. Вони скаржаться, що їхні українські колеги пропонують дешевші ціни на свої послуги, а також перевозять вантажі всередині ЄС, а не лише між блоком та Україною.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок.

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