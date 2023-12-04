Польща вимагає від ЄС відновити дозволи, що обмежують транзит для українських далекобійників - Моравецький

Дозволи були скасовані після вторгнення Росії до України.
Польща вимагатиме від Європейського Союзу відновити дозволи, що обмежують транзит для українських далекобійників.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.
Польські водії блокують переходи з 6 листопада, вимагаючи, щоб ЄС відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволів для роботи на території блоку, а європейські далекобійники - для в'їзду в Україну. Самі дозволи були скасовані після вторгнення Росії до України.
"Ми будемо дуже рішуче і недвозначно вимагати відновлення дозволів на перевезення для українських водіїв", - сказав Моравецький.
До польських водіїв приєдналися польські фермери, а згодом і словацькі далекобійники. Вони скаржаться, що їхні українські колеги пропонують дешевші ціни на свої послуги, а також перевозять вантажі всередині ЄС, а не лише між блоком та Україною.
Нагадаємо, що на кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок.
Читайте також:
- Вони стають "вишуканішими" — ГУР про нову тактику російської пропаганди
- Під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту – відео з поля бою
- Росіяни вдарили по громаді на Херсонщині: у Мережі показали наслідки атаки