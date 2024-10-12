Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто тепер не зможе отримати притулок

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір призупинити надання притулку нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до країни з Білорусі.

Про це пише BILD.

"Одним із елементів міграційної стратегії стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок. Я вимагатиму визнання цього рішення в Європі", — заявив він на партійній конференції Громадянської коаліції.

За словами Туска, влада Білорусі та Росії, а також контрабандисти використовують у своїх цілях право мігрантів на притулок, що суперечить самій його суті. Він наголосив, що держава має повернути повний контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі та Європейського Союзу.

Польський прем'єр пообіцяв "зменшити нелегальну міграцію до мінімуму". Новий план суворих міграційних заходів буде представлений Кабінету Міністрів вже у вівторок, 15 жовтня. Туск також попередив, що Польща не дотримуватиметься міграційної угоди ЄС, якщо її вимоги загрожуватимуть безпеці Польщі.

Як зазначає Reuters, міграція стала однією з головних тем порядку денного в Польщі з 2021 року, коли велика кількість нелегалів, переважно з Близького Сходу та Африки, почали масово намагатися потрапити до країни через кордон із Білоруссю. Варшава та Євросоюз заявили, що ця міграційна криза організована Мінськом та Москвою. Росія та Білорусь заперечують свою причетність.

З моменту вступу на посаду у грудні 2023 року Туск проводить жорстку політику щодо міграції. Ця стратегія отримала широку громадську підтримку, але викликала розчарування активістів, які сподівалися, що Туск відмовиться від міграційної політики попереднього уряду.

Марися Злонкевич із Grupa Granica, неурядової організації, яка допомагає мігрантам на кордоні, заявила, що відмова у наданні притулку суперечить конституції та підштовхне мігрантів до рук контрабандистів.

"Прем'єр-міністр Туск порушує конституцію, яку він обіцяв захищати... Не можна вибірково позбавляти людей конституційних прав", — заявила вона.

Нагадаємо, тисячі мігрантів вирушили пішки з півдня Мексики до США. Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшість мігрантів були з Куби, Гаїті та Гондурасу, але деякі прибутки з таких далеких країн, як Бангладеш та Індія.

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