Польща встановлює електронне обладнання на кордоні з Білоруссю (відео)

Польща встановлює електронне обладнання на кордоні з Білоруссю (відео)

Стіна на кордоні з Білоруссю також матиме проходи для великих та невеликих тварин.

Польща розпочала встановлення на загородженні на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.

“Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже розпочалося встановлення електронного загородження”, - йдеться в повідомленні.

Загородження на кордоні також матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

#bariera

Prace nad budową bariery fizycznej na granicy dobiegają końca.Już ruszyła instalacja bariery elektronicznej.

W barierze fizycznej są 24 przejścia dla dużych zwierząt

i 140 tys. otworów dla małych zwierząt oraz przepusty na istniejących ciekach wodnych#bezpieczni pic.twitter.com/vgNWALDIZC — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 29, 2022

Нагадаємо, білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею (фото).

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