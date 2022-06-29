Польща встановлює електронне обладнання на кордоні з Білоруссю (відео)

Стіна на кордоні з Білоруссю також матиме проходи для великих та невеликих тварин.
Польща розпочала встановлення на загородженні на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.
“Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже розпочалося встановлення електронного загородження”, - йдеться в повідомленні.
Загородження на кордоні також матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.
#bariera— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 29, 2022
Prace nad budową bariery fizycznej na granicy dobiegają końca.Już ruszyła instalacja bariery elektronicznej.
W barierze fizycznej są 24 przejścia dla dużych zwierząt
i 140 tys. otworów dla małych zwierząt oraz przepusty na istniejących ciekach wodnych#bezpieczni pic.twitter.com/vgNWALDIZC
Нагадаємо, білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею (фото).
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