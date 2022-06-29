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Польща встановлює електронне обладнання на кордоні з Білоруссю (відео)

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Польща встановлює електронне обладнання на кордоні з Білоруссю (відео)

Стіна на кордоні з Білоруссю також матиме проходи для великих та невеликих тварин.

Польща розпочала встановлення на загородженні на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю. 

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter. 

“Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже розпочалося встановлення електронного загородження”, - йдеться в повідомленні.

Загородження на кордоні також матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Нагадаємо, білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею (фото).

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