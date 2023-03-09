Польща встановлює протитанкові їжаки на кордоні з Білоруссю: що сталось

Польща встановлює протитанкові їжаки на кордоні з Білоруссю.

Про це йдеться у заяві міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"У лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", - повідомив польський міністр оборони.

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Польщі повідомили, що вони посилюють кордон із Росією та Білоруссю. Перші укріплення зводяться на кордоні з Калінінградською областю.

Також Медведєв у новому маренні пригрозив дійти до кордонів Польщі, щоб усунути “загрозу” для Росії.

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