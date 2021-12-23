Польща вводить обов'язкову вакцинацію від 1 березня: кого це стосується

Уряд Польщі хоче ввести обов'язкову вакцинацію для працівників сфери охорони здоров'я.
У Польщі планують запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції для працівників сфери охорони здоров'я від 1 березня 2022 року.
Про це з посиланням на розпорядження МОЗ Польщі повідомляє видання RMF24.
У документі зазначається, працівники сфери охорони здоров'я, фармацевти та студенти-медики від 1 березня повинні пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. А ті, хто вже вакцинувався, мають зробити бустерну дозу. Як пояснюють у міністерстві таке рішення, під час епідемії застосування таких запобіжних заходів виправдано щодо цих груп, оскільки вони безпосередньо контактують з хворими пацієнтами, що наражає їх на небезпеку.
Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський наголосив, що - проти того, щоб нещеплені лікарі працювали з пацієнтами, хворими на коронавірусу.
Як повідомляли ранше, на новорічно-різдвяні свята в Україні через коронавірус, зокрема, штам "Омікрон", посилювати карантин не будуть. Діятимуть чинні обмеження.
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