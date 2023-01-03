Польща взялася серйозно модернізувати армію, щоб "відлякати агресора": що відомо

Польща посилює оборонні спроможності своєї армії і для цього збільшує її чисельність та замовляє додаткові партії зброї, а також отримає від Франції декілька супутників спостереження.

Про це пише PAP.

Так, 2 січня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з виробником автоматичних гвинтівок Grot про додаткових 70 тисяч одиниць такої зброї для потреб своєї армії. З урахуванням попередніх угод, для потреб війська польського вже закуплено близько 100 тисяч гвинтівок.

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Блащак наголосив, що чергове замовлення гвинтівок GROT є елементом побудови сильної армії, яка має забезпечити безпеку Польщі.

"Це хороші та перевірені гвинтівки. Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії. Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot", - пояснив він.

Блащак додав, що протягом наступних тижнів буде підписано ще декілька угод на купівлю Grot.

"Польська армія посилює оборонні спроможності, аби відлякати агресора. Ми хочемо миру, але для цього мусимо готуватися до війни. Гвинтівок має бути в країні дуже багато, зокрема і на складах”, - додав польський міністр.

Модернізація армії Польщі

Блащак нагадав, що його міністерство має великі плани щодо польської армії на найближчі роки. Чисельність армії має бути збільшена до 300 тисяч солдатів. Крім того, відбувається закупівля сучасного обладнання. Карабіни GROT стануть одним із основних елементів екіпірування польських солдат.

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"Також нам потрібно підготувати карабіни, які будуть екіпіруванням для резервістів. Таким чином, щонайменше 300 000 осіб Війська Польського плюс резервісти – саме про цю кількість ми говоримо, коли йдеться про замовлення карабінів GROT", – зазначив міністр національної оборони.

До слова, наприкінці грудня 2022 року у Варшаві відбулася зустріч міністрів оборони Польщі та Франції. Міністри двох країн затвердили контракт на поставку польській армії двох супутників спостереження.

"Міністри оборони Польщі та Франції підписали контракт на постачання 2-х супутників спостереження із приймальною станцією у Польщі. Супутники підвищать можливості Війська Польського в галузі отримання розвідувальних даних на основі супутників спостереження, які діють у складі франко-польських сузір'їв", - йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

Wicepremier @mblaszczak, szef @MON_GOV_PL podpisał umowy na dostawę przez Francję satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą dla #WojskoPolskie .#wieszwięcej pic.twitter.com/IPeXCY9In5 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) December 27, 2022

Нагадаємо, путінський прислужник і головний російський пропагандист Володимир Соловйов знову почав погрожувати Польщі буцімто "взяттям Варшави". Топпропагандист країни-терористки заявив, що в умовах масованих постачань важкої військової техніки із Заходу Україні для Росії, мовляв, "відкрилися нові можливості". За словами Соловйова, буцімто західні країни "голі і їм можна вдарити у тил".

Раніше у Польщі заявили про високу ймовірність війни за своєю участю.

Як повідомлялося, у Польщі чоловікам почали розсилати виклики на військові навчання 2023 року. Один із місцевих отримав виклик і наголошує, що він звичайний цивільний і його єдиним зв'язком з армією була військова комісія.

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