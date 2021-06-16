Польща закликала ЄС і НАТО зупинити російський "Північний потік-2"

Сейм ухвалив резолюцію.

Польський cейм закликав ЄС і НАТО зупинити будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 червня.

За відповідну резолюцію проголосували 452 депутати сейму. Проти виступив лише один - Павел Кукіз.

У документі зазначається, що завершення будівництва газогону збільшить залежність Європи від Росії, а аткож створить загрозу до ще масштабнішої військової агресії в Україні. "Ми закликаємо до цього в ім'я поваги до цінностей, на яких спирається ЄС, в ім'я солідарності з Україною і турботи про стабільність і безпеку в Європі, а також заради збільшення сили опору Євросоюзу на тиск з боку Росії", - йдеться у резолюції.

Слід зауважити, що проєкт "Північний потік-2" вже збудований на 95%. В Європі головним лобістом загопроводу виступає Німеччина. Сполучені Штати критикують будівництво російського газогону, але, щоб не псувати відносини з Берліном,у Вашингтоні вирішили не накладати санкції на компанію, яка займається будівництвом.

Новини світу: польський cейм закликав ЄС і НАТО зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Як повідомлялося,рішення американського президента Джо Байдена про пом'якшення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" викликало "особливі розбіжності" в адміністрації США. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post. Державний департамент на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном і його заступницями Венді Шерман і Вікторією Нуланд рекомендував ввести низку санкцій, спрямованих на блокування трубопроводу. Однак Байден не погодився із цією пропозицією.

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