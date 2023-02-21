Польща закрила останній пункт пропуску для білоруських вантажівок: що відомо

Від 21 лютого Польща закрила останній пункт пропуску "Кукурики-Козловичі" для білоруських вантажівок. Обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

"У зв'язку з обмеженнями, накладеними білоруською владою на польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах, міністр Маріуш Камінський ухвалив рішення обмежити рух для білоруських вантажних транспортних засобів на прикордонному переході Кукурики-Козловичі", – йдеться у повідомленні МВС Польщі.

Призупинення руху діятиме допоки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників, наголосили у відомстві. Водночас білоруські перевізники можуть їхати до Білорусі через Литву та Латвію.

Чому Білорусь обмежила в'їзд для польських перевізників

Нагадаємо, 10 лютого Польща закрила прикордонний перехід у Бобровниках з метою державної безпеки. Це був останній працюючий перехід у Гродненській області.

У відповідь у МЗС Білорусі оголосили про обмеження для польських перевізників. Внаслідок цих обмежень вони можуть в'їжджати до Білорусі та виїжджати через будь-які прикордонні переходи для вантажних автомобілів, але лише "на польсько-білоруській ділянці кордону". Вони не можуть використовувати прикордонні переходи Білорусі з Литвою та Латвією.

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