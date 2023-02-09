Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

Від Білорусі може виходити загроза.
Від п'ятниці, 10 лютого, Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Рішення ухвалили з метою безпеки.
Про це повідоми у Twitter голова польського МВС Маріуш Камінський.
"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення від 10 лютого цього року, починаючи від 12:00, рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.
До слова, ККПП "Бобровники" - один із найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні.
Нагадаємо, Польща торік 2 листопада розпочала роботи з будівництва тимчасової огорожі на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Споруду зведуть за аналогією з тією, яку збудували раніше на польсько-білоруському кордоні.
Читайте також:
- Друг Путіна Орбан нагадав про себе перед самітом ЄС: пообіцяв підтримку Україні
- Винищувачі F-16 для України: прем'єр Польщі розповів, чи є вже домовленості про бойову авіацію для ЗСУ
- Припинити звірства та перестати прикидатися жертвою: заява ЄС щодо Росії