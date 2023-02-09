Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

Від Білорусі може виходити загроза.

Від п'ятниці, 10 лютого, Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Рішення ухвалили з метою безпеки.

Про це повідоми у Twitter голова польського МВС Маріуш Камінський.

"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення від 10 лютого цього року, починаючи від 12:00, рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.

До слова, ККПП "Бобровники" - один із найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, Польща торік 2 листопада розпочала роботи з будівництва тимчасової огорожі на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Споруду зведуть за аналогією з тією, яку збудували раніше на польсько-білоруському кордоні.

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