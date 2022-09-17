Польща закупить майже пів сотні корейських винищувачів замість застарілих МіГ-29

Перші бойові літаки будуть доставлені до Польщі вже у 2023 році.

У п’ятницю, 16 вересня, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на постачання з Республіки Корея легких бойових літаків FA-50.

Про це повідомили на офіційному сайті оборонного відомства країни.

Укладені з південнокорейською стороною угоди передбачають пакет підготовки (включаючи постачання тренажерів для польотів), навчання пілотів і наземного персоналу, а також пакет матеріально-технічного забезпечення (включаючи запасні частини та витратні матеріали).

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Загалом до Польщі буде поставлено 48 літаків FA-50, перші 12 з них надійдуть з Кореї вже у 2023 році. Решту літаків, у конфігурації відповідно до додаткових вимог, представлених ВПС Польщі, під маркою FA-50PL, почнуть поставляти в 2025 році і завершать до кінця 2028 року.

Раніше пілоти використовували літаки МіГ-29.

"Ми всі знаємо, що перспектив подальшого використання пострадянської техніки немає. Ці старі літаки будуть замінені на сучасні літаки FA-50. Це буде стрибок поколінь”, - сказав Маріуш Блащак під час затвердження контракту.

Глава Міноборони підкреслив, що в рамках польсько-корейської співпраці в Польщі буде створено сервісний центр для літаків FA-50.

“Ці літаки належать до того ж сімейства, що й F-16 і F-35. 48 літаків FA-50 стануть значним посиленням ВПС Польщі”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше , до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52, який здатний нести ядерну зброю.

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