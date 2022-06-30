Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: який вигляд має огорожа (відео)

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: який вигляд має огорожа (відео)

Польща заверила будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю.

Довжина стіни становить 186 кілометрів, а її вистота - 5,5 метри.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прикордонслужби Польщі в Twitter.

"5 січня розпочалося будівництво фізичного бар'єру на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - йдеться у повідомленні.

Загородження зводили 5 місяців. Довжина огорожі становить 186, 25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. На огорожу витратили 49 тисяч тонн металу. Стіна повністю укріплена колючим дротом.

#bariera

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Як раніше повідомляось, Польща розпочала встановлення на загородженні на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю.

Нагадаємо, у січні 2022 року Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через штучну міграційну кризу.

Раніше заявлена вартість будівництва огорожі - 1,6 млрд злотих.

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