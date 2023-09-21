Польща заявила про подовження постачання зброї Україні за раніше узгодженими контрактами на прикладі гаубиць Krab

Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь, наголосили в уряді.

Постачання зброї Польщею до України за раніше узгодженими контрактами, зокрема, передавання гаубиць Krab, триває.

Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер, повідомляє РАР.

"У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь. У тому числі й ті, що випливають із підписаних з Україною контрактів", - сказав Мюллер.

Він додавши, що це, зокрема, і "найбільший зарубіжний контракт", підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року, - на постачання гармати-гаубиці Krab.

"З української сторони з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів, які Польща не приймає, проте у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги", - додав спікер.

Він нагадав, що у перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу Росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включно із самою Польщею.

"У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії" - додав Мюллер.

Нагадаємо, раніше українська політикиня Марія Золкіна пояснила, чого слід очікувати від міжнародного конфлікту між Україною і Польщею. За її словами, це впливатиме на безпекову співпрацю, на те, як себе буде поводити Польща в межух беспекових договорів у майбутньому.

ТСН.ua зібрав дані з польських видань про реакцію у Польщі про те, що країна більше не передає Україні жодного озброєння, оскільки сама активно озброюється.

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