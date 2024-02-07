Польща заявила про "повну бойову готовність" після ракетної атаки РФ

За даними ЗСУ, під час ранкової атаки російська ракета летіла у напрямку Польщі.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що після чергової ракетної атаки Росії по Україні всі системи захисту перевели у "повну бойову готовність".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Республіки Польща Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми не можемо змиритися з війною в Україні. Ми не можемо ігнорувати той факт, що за нашим східним кордоном йде війна. Від сьогоднішнього ранку (7 лютого - ред.) всі системи безпеки в Польщі перебувають у стані повної готовності. Щойно спілкувався з оперативним командувачем Збройних сил – ми в повній бойовій готовності", - сказав він.

Очільник оборонного відомства закликав західних партнерів продовжувати підтримувати Україну, тому що "вона підтримує нашу безпеку".

"Але нам потрібно стимулювати збройову промисловість по всій Європі. Не може бути, щоб він був у стані сну, не може бути, щоб він був у нормальному режимі функціонування, тому що нормального функціонування вже немає ні в Польщі, ні в Європі", - наголосив польський міністр.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 7 лютого російська ракета летіла у напрямку Польщі, через що Повітряні сили країни та союзники піднімали авіацію на перехоплення цілі.

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