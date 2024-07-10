Польща збиватиме ракети РФ над Україною лише в одному випадку: Варшава знову вагається

Польща все ж не збиватиме ракети РФ над Україною без рішення НАТО, попри угоду із Зеленським.
Польща не збиватиме російські ракети у небі над Україною, які летять у її бік, без погодження зі всіма членами НАТО.
Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає "Польське радіо".
За його словами, Польща не виконає вимогу Києва збивати російські ракети, що летять у напрямку західної України без рішення всього Альянсу.
Міністр додав, що такої згоди в НАТО немає і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.
"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території Польщі. Тоді це наше рішення", – каже Косіняк-Камиш.
Раніше в Офісі президента відзвітували, що у новій угоді між Україною та Польщею, укладеній 8 липня цього року під час візиту президента Зеленського до Варшави, передбачена можливість перехоплення російських ракет і дронів польськими силами у небі над Україною.
Також угода про гарантії безпеки передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. Крім того, Польща зобов'язалась "заохочувати" українців повертатися додому для служби в армії.
Нагадаємо, що під час обстрілу у березі 2024 року російська ракета знову залетіла у повітряний простір Польщі. Проте у Варшаві цинічно заявили, що вирішили не збивати ракету, бо вона все одно мала повертатися до України.