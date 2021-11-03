Польща відгороджується від Білорусі стіною: Дуда дав "зелене світло" будівництву

Таке рішення має зупинити безконтрольний потік нелегалів з Білорусі.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні, що до того ж є зовнішнім кордоном ЄС на межі з Білоруссю.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

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“2 листопада 2021 року президент Анджей Дуда підписав закон від 29 жовтня про будівництво загородження на державному кордоні”, — йдеться в повідомленні.

Таке рішення минулого тижня підтримали обидві палати польського парламенту. Воно набуде чинності з наступного дня після його опублікування у польському Віснику законів.

Закон передбачає будівництво сучасного високого паркану, обладнаного системами відеомоніторингу і фіксації руху. Його вартість складає понад 400 млн дол. Реалізація проєкту відбуватиметься поза тендерними процедурами у прискореному режимі.

За свідченями речника уряду РП Пьотра Мюллера, роботи розпочнуться вже за кілька тижнів. Термін зведення паркану становить декілька місяців.

Таке рішення Польща прийняла слідом за Латвією та Литвою, які вже почали укріплювати свій кордон. Воно пов’язане з неконтрольованим потоком мігрантів з Білорусі.

Нагадаємо, зведення паркану на польсько-білоруському кордоні анонсували ще в серпні. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Польща звинуватили білоруську владу в організації безконтрольного потоку нелегалів до Євросоюзу. За задумом, паркан на зовнішньому кордоні ЄС має зменшити цю кількість.

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