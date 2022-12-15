Польща змінила правила надання допомоги українцям: оплата за проживання і соціальні виплати

Польща змінює спецзакон про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. За відповідне рішення проголосували 429 депутатів польського Сейму.

Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.

Про це повідомляє Укрінформ.

Оновлений закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Від травня наступного року українським біженцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не стосується вразливих категорій населення: людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

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Інші зміни передбачають заморожування виплат соціальної допомоги громадянам України в момент виїзду за територію Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS (Польське Управління соціального страхування), заморожуватиметься. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.

Зміни в законі передбачають визнання у Польщі електронного документа, доступного у додатку "Дія" (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в країні для українських біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Крім того, зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Проте спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі втікачам від війни в Україні протягом 1,5 років, починаючи з 24 лютого поточного року – до 24 серпня 2023 року.

Від 1 квітня 2023 року українці все ж таки зможуть звертатися за видом на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони працевлаштувалися в країні тимчасового перебування чи відкрили власний бізнес.

Слід додати, що тепер українці, які рятуються від війни в Україні, матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Ухвалений документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду допомоги 2 млрд. злотих (17 млрд. грн) на освіту для українців у Польщі. Крім того, кошти з цього фонду можна буде виділити на оцифрування об'єктів матеріальної та нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

Далі зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності від 1 січня наступного року.

Зазначимо, у Польщі знову фіксують збільшення кількості біженців, які прибувають з України. За словами президента Польщі Анджея Дуди, щоб і надалі підтримувати українців, які змушені покидати домівки через агресію РФ, країна буде просити фінансову допомогу Євросоюзу.