Польща змінює правила працевлаштування для українців: що потрібно знати

Польща з 1 січня 2025 року запроваджує нові правила працевлаштування. Згідно з ними, усі іноземці, що працюють у країні, повинні будуть мати трудовий договір.

Про це пише InPoland.

З 1 січня 2025 року іноземці, які хочуть працювати в Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір (umowa o pracę) як основну форму трудових відносин. Згідно з проєктом нового закону, дозвіл на роботу в польській компанії буде надаватися лише тим іноземцям, які працюють на підставі трудових відносин, що виключає можливість працювати за цивільноправовими договорами, такими як договір доручення (umowa zlecenie).

Найбільш поширеними формами трудових відносин для іноземців стануть трудовий договір, призначення на посаду, обрання, а також кооперативний трудовий договір. Це нововведення має на меті забезпечити більшу стабільність і захист працівників.

Однак, для деяких професій будуть передбачені винятки. Наприклад, спортсмени, тренери та артисти зможуть працювати за більш гнучкими формами договорів, зважаючи на специфіку їхньої діяльності.

Зважаючи на те, що нові правила можуть стати серйозною проблемою для роботодавців, уряд Польщі, ймовірно, введе перехідний період, щоб забезпечити плавний перехід до нових умов.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі змінив правила перебування українців, продовжуючи термін їх легального перебування.

Рада ЄС 25 червня ухвалила рішення про подовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року.

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