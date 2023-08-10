Польща значно збільшує кількість військових на кордоні з Білоруссю: вже не дві тисячі

Польща приставить до білоруського кордону близько 10 тисяч солдатів.

Міноборони Польщі планує додатково збільшити кількість своїх військових на кордоні з Білоруссю, аби запобігти нападу на країну.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо нестимуть прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві", - сказав Блащак.

За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, аби він не наважився напасти" на Польщу.

Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати".

"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", – наголосив Блащак.

Нагадаємо, раніше Польща збиралася відправити до білоруського кордону 2 тисячі військовослужбовців на тлі провокацій. Це було удвічі більше, ніж просила тоді Прикордонна служба.

Це сталося після того, як 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі під час навчань поблизу кордону. Ця провокація змусила польську армію посилити свою присутність біля східного кордону, зокрема до межі з Білоруссю було передислоковано бойові гелікоптери.

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