Польща знову піднімала у повітря авіацію під час ракетної атаки на Україну

Було задіяно польську та союзницьку авіацію.

Другу ніч поспіль сусідня Польща підіймала свою авіацію через масовану атаку Росії на Україну.

Про це повідомляють Збройних сил Польщі.

Зазначалося, що була зафіксована активність дальньої авіації РФ і завдання ракетних ударів літаками Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - наголосили у повідомленні польських збройних сил.

Крім того, громадян попередили про підвищення рівня шуму в південно-східній частині країни через активацію союзницькою авіації.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Армія РФ завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, зранку 21 березня Польща піднімала у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну. Оперативне командування Збройних сил Польщі робило це на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

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