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У Польщі на кордоні врятували 5-річного хлопчика з України, який задихався через пасок безпеки

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі на кордоні врятували 5-річного хлопчика з України, який задихався через пасок безпеки

У Польщі врятували дитину, яка заплуталась у ремені безпеки / Фото: УНІАН

Дитині також надали медичну допомогу.

У Польщі прикордонники допомогли 5-річному хлопчику з України. Дитина обмотала себе ременем безпеки і мати не змогла його самостійно вивільнити. 

Про це пише wprost.pl

Інцидент стався на пункті пропуску "Корчова". Громадянка України, яка в'їжджала до Польщі, звернулася до прикордонників за допомогою. Виявилося, що її син, який їхав разом з нею, кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї, а блокування не дало змоги вивільнити дитину.

"Реакція правоохоронців була миттєвою. Щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони перерізали ремені безпеки", - повідомили в Бещадському прикордонному відділі.

Як йдеться в повідомленні, через деякий час перелякана мати зітхнула з полегшенням, її 5-річний син був благополучно витягнутий з автомобіля. Після надання необхідної першої медичної допомоги сім'я змогла продовжити свою подорож.

Нагадаємо, у Польщі на 500 злотих оштрафували дівчину через селфі у "невдалому місці". Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, що в сусідній державі суворо заборонено. 

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Дата публікації
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