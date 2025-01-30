Польщі не вистачає робітників: які спеціальності стануть "золотими" 2025 року

Аналітики зазначають, що брак робітників у фізичних професіях спостерігається вже багато років, і щорічно ситуація залишається практично незмінною. Основні причини – важкі умови праці, низька зарплата та відсутність бажання працювати в складних кліматичних умовах або вахтовим методом.

У 2025 році в Польщі найбільший дефіцит кадрів очікується серед працівників фізичної праці, зокрема у таких сферах, як будівництво, транспорт і монтажні роботи. Найбільше роботодавці шукатимуть покрівельників, водіїв, комірників, слюсарів, монтажників, операторів землерийної техніки, будівельників та зварювальників.

Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Дефіцитними вважаються спеціальності, у яких кількість вакансій суттєво перевищує середню кількість безробітних у цій сфері.

Чому фізична праця стає менш популярною?

Аналітики зазначають, що брак робітників у фізичних професіях спостерігається вже багато років, і щорічно ситуація залишається практично незмінною. Основні причини – важкі умови праці, низька зарплата та відсутність бажання працювати в складних кліматичних умовах або вахтовим методом.

Робітничі дефіцитні професії в Польщі. / Фото: Gremi Personal

"Кожного року "Барометр професій" показує одні й ті ж дефіцитні професії, і половина з них — це спеціальності, які вимагають фізичної витривалості та кваліфікації. Основна проблема – низький рівень заробітної плати, важкі умови праці та тривалий робочий день. Для водіїв додатковим мінусом є часті відрядження. До того ж війна в Україні значно вплинула на польський ринок праці: через заборону виїзду для чоловіків попит на працівників фізичних професій зріс ще більше", – пояснює Юрій Григоренко, головний аналітик Gremi Personal.

Дефіцит фахівців у сфері медицини та освіти

Окрім робітничих спеціальностей, у Польщі гостро відчувається нестача фахівців у сфері медицини та освіти. У 2025 році дефіцитними залишаться такі професії:

лікарі;

вчителі;

медсестри та акушерки;

доглядальники за людьми похилого віку;

працівники бухгалтерії та фінансів;

військовослужбовці.

Чому Польщі бракує кваліфікованих спеціалістів?

Дефіцит фахівців у цих сферах пов’язаний із демографічною кризою. Все більше людей виходить на пенсію, ніж приходить на ринок праці. При цьому молоді випускники не можуть одразу замінити досвідчених спеціалістів. Наприклад, хірурга з 25-річним стажем не замінить новоспечений лікар.

У таких умовах єдиним можливим виходом стає залучення трудових мігрантів, проте цей процес ускладнюється бюрократичними процедурами та відносно невисоким рівнем зарплат у Польщі порівняно із Західною Європою.

Чи можуть Польща та бізнес адаптуватися до нових умов?

Рішенням проблеми може стати ширше відкриття ринку праці для мігрантів, але це потребує значних змін. В уряді Польщі розглядають впровадження програм для адаптації іноземців, зокрема:

підтримку мультикультурного середовища на робочих місцях;

сприяння інклюзивності та толерантності;

спрощення бюрократичних процедур;

розвиток багатомовних комунікацій на підприємствах;

перехід великих міжнародних компаній на англійську мову як основну.

Нагадаємо, що українські біженці в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати кошти на оренду житла.