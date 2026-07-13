- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
«Польща антибандерівська»: у Варшаві відбувся «Волинський марш» — учасники закликали припинити допомогу Україні
Партію «Конфедерація корони польської», яка організувала марш, у Польщі вважають проросійською силою. Представники заходу вигукували антиукраїнські гасла: «Польща антибандерівська», «Поляк у Польщі — господар!».
У столиці Польщі — Варшаві — 12 липня ультраправа партія «Конфедерація корони польської» організувала масштабний «Волинський марш» — ходу до роковин Волинської трагедії.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Партію «Конфедерація корони польської» у Польщі вважають проросійською силою. Її учасники мають антиукраїнську риторику та критикують теперішню владу в Польщі.
На захід прийшло близько 500 учасників. За словами організаторів, ця хода вшановує поляків, які загинули на Волині. Учасники акції звернулися до чинної польської влади із закликами припинити допомогу Україні, а війну РФ називають виключно українською проблемою, яка не стосується Польщі.
Представники заходу вигукували антиукраїнські гасла: «Польща антибандерівська», «Поляк у Польщі — господар!», «Ані грама боєприпасів, ані літра мастила, оливи чи пального». Окрім того, вони критикували свою владу та викрикували абсурдні слова: «Туск і Моревецький — на фронт Донецький».
Зауважимо, що 11 липня у Польщі відзначають жертв Волинської трагедії, яку польський народ називає «Волинською різаниною». На державному рівні цей день називають «Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький поїхав вшановувати жертв «Волині» у колишнє українське село біля кордону, звідки депортували всіх українців.