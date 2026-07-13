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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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«Польща антибандерівська»: у Варшаві відбувся «Волинський марш» — учасники закликали припинити допомогу Україні

Партію «Конфедерація корони польської», яка організувала марш, у Польщі вважають проросійською силою. Представники заходу вигукували антиукраїнські гасла: «Польща антибандерівська», «Поляк у Польщі — господар!».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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«Волинський марш» у Польщі

«Волинський марш» у Польщі / © Суспільне

У столиці Польщі — Варшаві — 12 липня ультраправа партія «Конфедерація корони польської» організувала масштабний «Волинський марш» — ходу до роковин Волинської трагедії.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Партію «Конфедерація корони польської» у Польщі вважають проросійською силою. Її учасники мають антиукраїнську риторику та критикують теперішню владу в Польщі.

На захід прийшло близько 500 учасників. За словами організаторів, ця хода вшановує поляків, які загинули на Волині. Учасники акції звернулися до чинної польської влади із закликами припинити допомогу Україні, а війну РФ називають виключно українською проблемою, яка не стосується Польщі.

Представники заходу вигукували антиукраїнські гасла: «Польща антибандерівська», «Поляк у Польщі — господар!», «Ані грама боєприпасів, ані літра мастила, оливи чи пального». Окрім того, вони критикували свою владу та викрикували абсурдні слова: «Туск і Моревецький — на фронт Донецький».

© Суспільне

Зауважимо, що 11 липня у Польщі відзначають жертв Волинської трагедії, яку польський народ називає «Волинською різаниною». На державному рівні цей день називають «Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький поїхав вшановувати жертв «Волині» у колишнє українське село біля кордону, звідки депортували всіх українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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