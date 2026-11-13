Польща більше не хоче платити за американську зброю для України: що заявив Туск

Дональд Туск / © Associated Press

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Польща наразі припинить робити фінансові внески до програми PURL, у межах якої закуповують американське озброєння для України. Причиною такого рішення є значні витрати Варшави на власне переозброєння та високий дефіцит бюджету.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на брифінгу, який транслювала канцелярія польського уряду.

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«Я поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що наразі ми не будемо робити внески до програми PURL — європейських фондів для закупівлі американської зброї для України, оскільки ми витрачаємо дуже багато на власне озброєння», — сказав Туск.

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За його словами, Польща вже надала Україні значну допомогу та продовжує підтримувати її, однак наразі не має можливості збільшувати фінансові витрати на військову підтримку.

«У нас великий дефіцит. Ми багато витрачаємо на оборону. Тому я повідомив, що стосується фінансових можливостей, то Польща точно не буде докладати більше коштів, бо у нас є витрати, пов’язані з безпекою і вони одні з найвищих у Європі», — наголосив глава польського уряду.

Програма PURL передбачає фінансування європейськими союзниками закупівель американського озброєння та військового обладнання для потреб України. Відмова Польщі від подальших внесків означає, що Варшава наразі не планує виділяти додаткові кошти на цей механізм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія може найближчим часом фактично призупинити постачання Україні ракет для протиповітряної оборони через обмеженість власних запасів.

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Окрім того, Німеччина наразі вичерпала можливості щодо подальшого постачання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot. Передавання додаткових комплексів створило б небезпечні прогалини у власній обороноздатності Бундесверу, які Берлін не зможе швидко компенсувати.

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