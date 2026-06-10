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Польща чекає на вибачення від Зеленського: «Україна зробила помилку»
У МЗС Польщі вважають, що саме Україна винна у виникненні напруженості між Варшавою та Києвом.
У Міністерстві закордонних справ Польщі назвали рішення Володимира Зеленського про присвоєння одному із підрозділів звання Героїв УПА «помилкою» та очікують від України вибачення, а саме — скасувати це рішення.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський у коментарі для TVP Info.
На його думку, саме Україна винна у виникненні напруженості між Варшавою та Києвом.
«Будь ласка, дотримуйтеся заяви прем’єр-міністра, саме Україна зробила помилку, і ми очікуємо, що Україна виправить цю помилку», — сказав Сікорський.
Також він прокоментував заяву віце-президента ПіС та кандидата від партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека про кількість українців у польській державній адміністрації.
«Польща є батьківщиною всіх її громадян, незалежно від релігії чи походження. І я вважаю, що такі націоналістичні спалахи викликають привидів темніших розділів польської історії. Я сподіваюся, що наші співвітчизники не піддадуться на це», — додав дипломат.
Скандал між Польщею та Україною через УПА — останні новини
Між Польщею та Україною триває конфлікт через присвоєння одному із підрозділів звання Героїв УПА. Президент Польщі Навроцький закликав забрати у Володимира Зеленського Орден Білого Орла. На тлі загострення керівник ОП Кирило Буданов їздив на переговори. Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав цей крок «правильним».
Тим часом Володимир Зеленський, прямуючи у закордонний візит до Британії, оминув польський аеропорт Жешув та обрав Кишинів. В МЗС України запевняють, що зміна маршруту не пов’язана зі скандалом.