Польща дала дедлайн для українських біженців: хто може втратити тимчасовий захист

Українські біженці у Польщі / © ТСН

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Українські біженці у Польщі мають оновити дані в реєстрі PESEL UKR до 31 серпня 2026 року, щоб не втратити тимчасовий захист. Однак ця вимога стосується певної категорії громадян.

Про це йдеться у заяві польського уряду.

Хто може втратити тимчасовий статус

Відповідно до роз’яснення, йдеться про українців, які отримали PESEL UKR:

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без пред’явлення дійсного закордонного паспорта. Отримали тимчасовий захист лише на підставі заяви або свідоцтва про народження,

після оформлення PESEL отримали новий закордонний паспорт або змінили персональні дані,

мають дітей, яким PESEL оформлювали без паспорта, а потім у дитини з’явився власний закордонний документ.

Польський уряд попереджає, що неоновлення даних може призвести до втрати тимчасового захисту від 1 вересня 2026 року, а разом з ним — і права на перебування в країні.

Де можна оновити PESEL UKR

Процедура оновлення даних проводиться особисто: потрібно звернутися до будь-якого Urzędu gminy або Urzędu miasta в Польщі. Із собою мати такі документи:

чинний закордонний паспорт;

у разі необхідності пройти повторну ідентифікацію та здати відбитки пальців.

Дистанційно оновити дані не можна.

Нові правила для українських біженців у Європі — що відомо

Європа готує зміни для українських біженців. Європейська комісія планує оновити документ, згідно з яким для в’їзду до країн ЄС та отримання статусу тимчасового захисту українцям доведеться надавати документ, який підтверджує звільнення від мобілізації.

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У Польщі діють нові правила проживання для українців. Відтепер більшість переселенців повинна самостійно оплачувати оренду житла або переїжджати до приватного сектору. Такі нововведення можуть вдарити по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях.

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