Польща депортувала п’ятьох українців: яка причина

Депортація

Польща депортувала шістьох громадян України за скоєння злочинів. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий перебуватиме в центрі для іноземців.

Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

За даними польських правоохоронців, усі шестеро українців «становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі».

Їхні злочини включали:

керування авто у стані алкогольного сп’яніння;

податкові злочини;

фінансове шахрайство;

крадіжки;

знищення майна;

переслідування;

психологічне або фізичне насильство.

Всім депортованим заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на кілька років.

Нагадаємо, Польща розпочала депортацію українських громадян, яких затримали за хуліганство під час концерту Макса Коржа у Варшаві. Серед них — 18-річна Ангеліна, яка приїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що її забрали о шостій ранку і негайно депортували до України, заборонивши в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років.

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від Міністерства імміграції, у якому їх просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.