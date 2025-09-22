- Дата публікації
Польща депортувала п’ятьох українців: яка причина
Від водіння напідпитку до шахрайства: чому з Польщі депортували п’ятьох українців.
Польща депортувала шістьох громадян України за скоєння злочинів. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий перебуватиме в центрі для іноземців.
Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.
За даними польських правоохоронців, усі шестеро українців «становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі».
Їхні злочини включали:
керування авто у стані алкогольного сп’яніння;
податкові злочини;
фінансове шахрайство;
крадіжки;
знищення майна;
переслідування;
психологічне або фізичне насильство.
Всім депортованим заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на кілька років.
Нагадаємо, Польща розпочала депортацію українських громадян, яких затримали за хуліганство під час концерту Макса Коржа у Варшаві. Серед них — 18-річна Ангеліна, яка приїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що її забрали о шостій ранку і негайно депортували до України, заборонивши в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років.
