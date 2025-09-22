ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Польща депортувала п’ятьох українців: яка причина

Від водіння напідпитку до шахрайства: чому з Польщі депортували п’ятьох українців.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Депортація

Депортація

Польща депортувала шістьох громадян України за скоєння злочинів. П’ятьох із них уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий перебуватиме в центрі для іноземців.

Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

За даними польських правоохоронців, усі шестеро українців «становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі».

Їхні злочини включали:

  • керування авто у стані алкогольного сп’яніння;

  • податкові злочини;

  • фінансове шахрайство;

  • крадіжки;

  • знищення майна;

  • переслідування;

  • психологічне або фізичне насильство.

Всім депортованим заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на кілька років.

Нагадаємо, Польща розпочала депортацію українських громадян, яких затримали за хуліганство під час концерту Макса Коржа у Варшаві. Серед них — 18-річна Ангеліна, яка приїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що її забрали о шостій ранку і негайно депортували до України, заборонивши в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років.

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від Міністерства імміграції, у якому їх просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie