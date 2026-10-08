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Польща екстрено підняла авіацію і оголосила тривогу: що відбувається
Сусідня Польща вкотре оголосила тривогу через атаку РФ по Україні.
Зранку 8 жовтня у Польщі оголосили тривогу через російську повітряну атаку по Україні. Жителі Підкарпатського та Люблінського воєводств отримали попередження від Урядового центру безпеки.
Про це повідомляє видання Polsat News.
У повідомленні зазначили, що в польському повітряному просторі працює польська авіація. Мешканців регіонів закликали зберігати пильність через ситуацію, що склалася на тлі російської атаки.
«Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, о 09:30 (10:30 за Києвом — ред.) тривогу було оголошено у Любліні, Хелмі, Замості, Жешуві, Перемишлі тощо.
Нагадаємо, сусідня Польща посилює оборону біля України. У Люблінському воєводстві розгорнуть батарею систем протиповітряної оборони Patriot, створять нову бригаду БпЛА-систем і облаштують вертолітну базу. Причиною таких дій Варшави стали зростання безпекових загроз та збільшення кількості повітряних операцій над Україною.