Польща екстрено підняла авіацію і оголосила тривогу: що відбувається

Тривога в Польщі.

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Зранку 8 жовтня у Польщі оголосили тривогу через російську повітряну атаку по Україні. Жителі Підкарпатського та Люблінського воєводств отримали попередження від Урядового центру безпеки.

Про це повідомляє видання Polsat News.

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У повідомленні зазначили, що в польському повітряному просторі працює польська авіація. Мешканців регіонів закликали зберігати пильність через ситуацію, що склалася на тлі російської атаки.

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«Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, о 09:30 (10:30 за Києвом — ред.) тривогу було оголошено у Любліні, Хелмі, Замості, Жешуві, Перемишлі тощо.

Сигнал про тривогу в Польщі.

Нагадаємо, сусідня Польща посилює оборону біля України. У Люблінському воєводстві розгорнуть батарею систем протиповітряної оборони Patriot, створять нову бригаду БпЛА-систем і облаштують вертолітну базу. Причиною таких дій Варшави стали зростання безпекових загроз та збільшення кількості повітряних операцій над Україною.

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