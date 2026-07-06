Польща готова обговорити передавання МіГ-29 Україні: названо головну умову

Польща і Україна / © Getty Images

Реклама

Україна та Польща знову обговорюють можливість укладення угоди, яка передбачає передавання польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські розробки у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає «Укрінформ».

За його словами, останнім часом переговорний процес отримав новий імпульс. Українська сторона підтвердила зацікавленість у продовженні діалогу та представила Варшаві пропозицію щодо передачі сучасних безпілотних технологій протягом найближчих двох років.

Реклама

«Минулого тижня з’явився шанс продовжити ці переговори. Ми отримали від української сторони сигнал, що вона й надалі зацікавлена в такій домовленості. Україна представила пропозиції щодо передачі Польщі безпілотних технологій упродовж найближчих двох років», — заявив Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві.

Очільник польського Міноборони наголосив, що Варшава розглядатиме лише таку угоду, яка відповідатиме інтересам обох держав.

Передавання Польщею винищувачів МіГ-29 Україні: що відомо

Ідея передавання Польщею винищувачів МіГ-29 Україні обговорюється вже не перший рік. Проте домовленості досі не вдалося досягти. Однією з причин стала відсутність компромісу щодо умов обміну літаків на українські технології у сфері безпілотників.

Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Київ не зацікавлений у отриманні МіГ-29 без попередньої модернізації, тоді як польська сторона не готова оплачувати оновлення винищувачів.

Реклама

Водночас польські МіГ-29 поступово виводяться зі складу Повітряних сил країни через завершення їхнього льотного ресурсу.

Крім того, Польща та Україна продовжують консультації щодо співпраці у сфері безпілотних технологій у межах європейського механізму SAFE.

За даними польського Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії Варшава надала Україні військову допомогу на суму близько 16,5 млрд злотих (майже 4 млрд євро). Близько 90% цієї підтримки було надано у 2022–2023 роках.

Новини партнерів