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Польща готова обговорити передавання МіГ-29 Україні: названо головну умову
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про продовження переговорів із Києвом щодо обміну винищувачів МіГ-29 на сучасні українські дронові технології.
Україна та Польща знову обговорюють можливість укладення угоди, яка передбачає передавання польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські розробки у сфері безпілотних технологій.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає «Укрінформ».
За його словами, останнім часом переговорний процес отримав новий імпульс. Українська сторона підтвердила зацікавленість у продовженні діалогу та представила Варшаві пропозицію щодо передачі сучасних безпілотних технологій протягом найближчих двох років.
«Минулого тижня з’явився шанс продовжити ці переговори. Ми отримали від української сторони сигнал, що вона й надалі зацікавлена в такій домовленості. Україна представила пропозиції щодо передачі Польщі безпілотних технологій упродовж найближчих двох років», — заявив Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві.
Очільник польського Міноборони наголосив, що Варшава розглядатиме лише таку угоду, яка відповідатиме інтересам обох держав.
Передавання Польщею винищувачів МіГ-29 Україні: що відомо
Ідея передавання Польщею винищувачів МіГ-29 Україні обговорюється вже не перший рік. Проте домовленості досі не вдалося досягти. Однією з причин стала відсутність компромісу щодо умов обміну літаків на українські технології у сфері безпілотників.
Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Київ не зацікавлений у отриманні МіГ-29 без попередньої модернізації, тоді як польська сторона не готова оплачувати оновлення винищувачів.
Водночас польські МіГ-29 поступово виводяться зі складу Повітряних сил країни через завершення їхнього льотного ресурсу.
Крім того, Польща та Україна продовжують консультації щодо співпраці у сфері безпілотних технологій у межах європейського механізму SAFE.
За даними польського Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії Варшава надала Україні військову допомогу на суму близько 16,5 млрд злотих (майже 4 млрд євро). Близько 90% цієї підтримки було надано у 2022–2023 роках.