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Польща готова передати МіГ-29, але не просто так: яку умову назвали в Міноборони
У Варшаві пояснюють, що постачання літаків пов’язане з переговорами про технології та розвитком польського потенціалу у сфері безпілотників.
Польща досі не передала Україні старі винищувачі МіГ-29, які обіцяла ще в січні 2026 року. У Варшаві заявляють, що постачання залежить від домовленості з Києвом щодо передачі технологій.
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі польського “Радіо ZET”.
«Ми не передали Україні винищувачі МіГ. Нинішній уряд цього не зробив», — сказав він.
За словами Томчика, польська сторона веде з Україною переговори щодо технологічної співпраці. Саме від цього, як він пояснив, залежить подальша передача літаків.
«Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це буде узгоджено, справа буде успішною. Діалог триває», — заявив заступник міністра оборони Польщі.
Він також наголосив, що Польща зацікавлена у розвитку власного потенціалу у сфері безпілотників.
«Поляки чітко дали зрозуміти: оскільки ми нарощуємо свій потенціал у сфері безпілотників, ми хотіли б мати можливість їх використовувати, і ми передамо обладнання, якщо угоду буде остаточно оформлено», — додав Томчик.
Ми раніше інформували, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їх використання.