Загроза країнам Балтії від РФ / © ТСН.ua

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Польща готова негайно застосувати військову силу та відправити свої підрозділи на допомогу одній із країн Балтії в разі збройної провокації з боку Росії. Варшава не має наміру чекати на формальне рішення про запуск статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на розмови з двома ключовими міністрами польського уряду.

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Польща не чекатиме на формальне рішення НАТО

За інформацією співрозмовників видання, у польському уряді та інших країнах Альянсу активно обговорюють сценарії можливого військового зіткнення з Росією. Йдеться не про підготовку нападу на РФ, а про способи реагування на можливу російську агресію проти держав НАТО.

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Зокрема, розглядається сценарій обмеженої збройної провокації проти однієї з трьох балтійських країн. Наприклад, Росія може спробувати захопити невеликий населений пункт, перевіряючи готовність Альянсу захищати своїх членів.

За такого розвитку подій Польща розглядає можливість негайного військового втручання. Як стверджує один зі співрозмовників Onet, польські збройні сили вирушать на допомогу атакованій країні, не очікуючи формального рішення НАТО про застосування статті 5.

Такий крок мав би продемонструвати Москві, що напад на будь-яку державу Альянсу означатиме протистояння не лише з нею, а й з іншими союзниками.

Які війська Польща може відправити на допомогу Балтії

Водночас між співрозмовниками видання є певні розбіжності щодо масштабів можливої військової операції.

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Один із представників уряду наголошує на необхідності негайного втручання, тоді як інший звертає увагу на обмеженість польських військових ресурсів і ризик послаблення власної обороноздатності країни.

Тому, за його оцінкою, Варшава могла б відправити передусім сили спеціального призначення, а не великі бронетанкові підрозділи.

При цьому принципова готовність Польщі до військової допомоги країнам Балтії, за інформацією Onet, не викликає розбіжностей серед опитаних представників уряду.

У Польщі попереджають про ризик розколу НАТО

Польські урядовці вважають, що відсутність реакції на російську провокацію або надто пізнє втручання фактично означатимуть кінець НАТО.

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Якщо Альянс не зможе захистити одну зі своїх країн-членів, Росія отримає можливість перевіряти його єдність і надалі. У такому разі Польща також не зможе бути впевненою, що в разі нападу отримає допомогу союзників.

Саме тому потенційне військове втручання Варшави має подвійне завдання: захистити державу, яка зазнала нападу, та не дозволити Кремлю розколоти Північноатлантичний альянс.

Як зазначає Onet, публічний сигнал про готовність Польщі діяти без зволікань має також стримувати Москву від спроб обмеженої військової провокації проти країн Балтії. Водночас ідеться про позицію співрозмовників видання в уряді, а не про офіційно оголошене рішення щодо конкретного військового плану.

Нагадаємо, заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив про необхідність створення безпольотної зони на сході країни. Варшава пропонує поширити такий принцип на весь східний фланг НАТО, щоб мати чіткіші підстави для знищення повітряних цілей, які порушують повітряний простір Альянсу.

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