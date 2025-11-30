Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot: деталі

Винищувач РФ / © Associated Press

Реклама

Польща перевела свої сили ППО в режим повної бойової готовності після того, як 28 листопада російські винищувачі МіГ-31 вирушили на захід. Хоча вони не покинули повітряний простір Росії, польська армія підвищила рівень готовності своїх оборонних систем, включаючи Patriot.

Про це пише видання BILD.

Повідомляється, що ці літаки здатні розвивати швидкість до 3000 км/год, що дозволяє їм дістатися польського повітряного простору менш ніж за 15 хвилин. Крім того, МіГ-31 оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинжал», що робить їх особливо небезпечними для НАТО, яке уважно стежить за їхніми польотами.

Реклама

«Це чергова провокація з боку Кремля. Росія постійно нас перевіряє, вони хочуть бачити нашу реакцію», —зазначило джерело BILD в НАТО.

За його словами, навіть якщо ППО Північноатлантичного альянсу переводять в режим підвищеної готовності, російські системи спостереження, ймовірно, можуть виявити ці дії. Однак в Альянсі заявляють, що готові до будь-якої ситуації.

«Нехай знають: ми завжди готові захищати територію НАТО», — підкреслив офіцер.

Раніше у НАТО висловилися про збиття російських літаків.

Реклама

«Навіщо збивати літак, який не становить прямої загрози? Це було б насправді безглуздо», — здивував заявою генсек НАТО Марк Рютте.