Польща готує громадян до оборони: запустила масштабну програму wReady

Базові військові навчання з добровольцями в Польщі / © Associated Press

Польща розпочинає амбітну пілотну оборонну програму загальної оборонної підготовки wReady, яка дозволить кожному повнолітньому громадянину пройти одноденний курс базових навичок з безпеки та виживання. До 2026 року навчання охопить близько 400 тис. осіб.

Про це оголосив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF24.

Програма wReady розпочнеться 22 листопада і триватиме до 14 грудня. На першому, пілотному етапі участь зможуть взяти 25 тис. осіб. Навчання проводитимуться вихідними та охоплюватимуть кілька ключових напрямів — безпеку, виживання, медицину та кібергігієну.

Реєстрація вже відкрита: учасники можуть самостійно обрати курс і місце проходження занять. Загалом програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу Військ територіальної оборони, за підтримки Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У Міністерстві національної оборони наголосили, що ці курси не є військовою службою, «не передбачають складання присяги чи зарахування до резерву», а їхня мета — навчити громадян діяти в екстремальних ситуаціях: під час повеней, аварій чи потенційних загроз безпеці.

За словами Косіняка-Камиша, програма досягне повної готовності на початку 2026 року. Наступного року планується навчити близько 400 тис. осіб у різних форматах — від індивідуальних і групових занять до проєктів «Освіта з армією», резервної підготовки та добровільної служби.

Як зазначають у відомстві, ініціатива розроблялася протягом останніх шести місяців і тепер відкрита для всіх, хто прагне отримати ключові практичні знання для дій у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, від 2026 року Міноборони Польщі розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації, під час якої 235 тис. громадян отримають повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вперше це стосуватиметься не лише чоловіків призовного віку (19-24 років), але й жінок та осіб старших за 50 років. Мета — визначити фізичну та психічну придатність і внести дані до реєстру.

До слова, у вересні 2025 року у 10 воєводствах Польщі було оголошено прискорений виклик резервістів Територіальних сил оборони (ТрО) через порушення повітряного простору російськими дронами.