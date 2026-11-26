Ракетний обстріл. / © Associated Press

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Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив про необхідність створення безпольотної зони на сході країни. Варшава пропонує поширити такий принцип на весь східний фланг НАТО, щоб мати чіткіші підстави для знищення повітряних цілей, які порушують повітряний простір Альянсу.

Про це повідомило видання Interia Wydarzenia.

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За словами Томчика, йдеться про створення невеликої безпольотної зони на відстані кількох або кількох десятків кілометрів від державного кордону.

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Посадовець пояснив, що в разі виявлення повітряного об’єкта, який, наприклад, залітає з території України до повітряного простору Польщі та відповідає певним параметрам висоти й швидкості, його перебування в такій зоні може стати підставою для знищення.

«Це означає, що коли польський пілот винищувача знає, що літальний апарат входить у польський повітряний простір з України, летить на певній висоті, з певною швидкістю і входить у безпольотну зону, яку видно на радарі, — це є підставою для збиття такого об’єкта», — заявив Томчик.

За даними видання, ініціатива пов’язана з нещодавніми випадками порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та безпілотником.

Томчик наголосив, що захист східного флангу НАТО нині є одним із ключових питань безпеки. Він також нагадав про польські оборонні ініціативи, зокрема програму «Східний щит» і посилення захисту повітряного простору винищувальною авіацією. За його словами, ці заходи мають стати гарантією безпеки країни.

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Нагадаємо, Bloomberg повідомило про те, що Польща закликала НАТО збивати російські ракети над Україною. Ініціатива викликала дискусії у Брюсселі через ризик безпосереднього зіткнення Альянсу з Москвою. За їхньою інформацією, реалізація такої ініціативи могла б передбачати, що Київ попереджатиме Альянс про загрози та надаватиме йому доступ до свого повітряного простору.

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