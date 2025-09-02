Польща готує зміни до закону про допомогу біженцям: що зміниться для українців

Польський парламент розгляне новий проєкт закону вже у вересні / © Сейм Польщі

Уряд Польщі представив новий проєкт закону про допомогу українським біженцям, в якому врахував зауваження президента Кароля Навроцького, який наклав вето на попередню версію.

Про це повідомляє Polsat News.

Головна зміна стосується прив’язки соціальних виплат, зокрема допомоги на утримання дітей «800 плюс», до активності батьків на польському ринку праці. Це рішення покликане уникнути правового хаосу, який може виникнути після 30 вересня, коли закінчується термін дії нинішньої законодавчої бази, що регулює тимчасовий захист українців.

Про завершення роботи над проєктом закону, який має на меті посилити контроль за доступом іноземців до соціальних і медичних послуг, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик. Він наголосив, що «в проєкті містяться положення, які дозволяють уникнути хаосу після 30 вересня». За даними речниці Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліни Галецької, проєкт планують передати на засідання уряду вже у вересні.

Що передбачає новий проєкт закону

Опублікований на сайті Урядового центру законодавства проєкт закону передбачає кілька ключових змін. Найважливіша — це прив’язка права на отримання виплати «800 плюс» для іноземців, включно з українцями, до двох основних умов: наявності роботи у заявника та навчання дітей у польській школі.

Окрім цього, нові правила дозволять Інституту соціального страхування (ZUS) щомісячно перевіряти в реєстрі, який веде Головне управління прикордонної служби, чи перебувають іноземці, які отримують допомогу, на території Польщі.

Проєкт також пов’язує право на отримання іншої допомоги — «Добрий старт» — з наявністю роботи або медичного страхування. Окрім того, деякі положення закону від 12 березня 2022 року про допомогу українським біженцям будуть подовжені до 4 березня 2026 року, що забезпечить безперервність захисту.

Президентське вето та його наслідки

Рішення про підготовку нового закону стало необхідним після того, як президент Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на попередній законопроєкт. Президент обґрунтував своє рішення тим, що виплата «800 плюс» повинна надаватися лише тим біженцям, які працюють у Польщі. За словами президента, у попередньому варіанті закону ця умова була відсутня.

Водночас президент запропонував власний проєкт закону, який, окрім прив’язки виплат до працевлаштування, містить положення про продовження терміну надання польського громадянства та збільшення покарання за нелегальний перетин кордону.

«Ми закликаємо, щоб цей закон був ухвалений до кінця вересня польським парламентом. Президент, якщо він буде ухвалений у тій формі, яку ми підготували, зможе одразу ж підписати його», — зазначив очільник кабінету президента Павло Шефернакер.

Наразі українці, які перебувають у Польщі, користуються тимчасовим захистом і легальним статусом перебування, який діє до 30 вересня 2025 року. Якщо нові зміни до закону не будуть ухвалені, тисячі біженців можуть втратити дозвіл на перебування, доступ до ринку праці, соціальних виплат, медичного обслуговування та освіти.

Нагадаємо, Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців. Тепер під час перетину польського кордону українцям потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому.