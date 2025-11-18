- Дата публікації
Категорія
Світ
Польща готується до нападу РФ: колишній член уряду розповів про настрої в країні
Поляки розуміють, хто така РФ і що таке незалежність Польщі в контексті агресії РФ.
У Польщі немає політичних сумнівів, що Росія готується до нападу. Поляки розуміють потенційну загрозу й вже розпочались процеси з підготовки.
Про це в ефірі «КИЇВ24» зазначив Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі.
Він переконаний, що полякам треба брати приклад з України в плані підготовки, аби запобігти війні.
«У всіх є розуміння, що треба готуватися, і слава Богу, процеси в цьому напрямі йдуть. Звичайно, що є питання до підготовки саме армії. Ми знаємо і про кількість танків і що таке взагалі війна. Але немає далекобійної зброї”, — зауважив Кульпа.
Він додає: чим більше Польща бере приклад з України, тим вона стає впевненішою, що зможе відбити атаку.
Нагадаємо, у Польщі на залізничній ділянці біля села Жичин спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив колію на важливому маршруті Варшава — Люблін.
Прем'єр Дональд Туск заявив про можливу диверсію. Водночас інцидент розслідує поліція, щоб встановити усі обставини.