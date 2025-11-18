ТСН у соціальних мережах

Світ
198
1 хв

Польща готується до нападу РФ: колишній член уряду розповів про настрої в країні

Поляки розуміють, хто така РФ і що таке незалежність Польщі в контексті агресії РФ.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Польщі

Прапор Польщі / © pixabay.com

У Польщі немає політичних сумнівів, що Росія готується до нападу. Поляки розуміють потенційну загрозу й вже розпочались процеси з підготовки.

Про це в ефірі «КИЇВ24» зазначив Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі.

Він переконаний, що полякам треба брати приклад з України в плані підготовки, аби запобігти війні.

«У всіх є розуміння, що треба готуватися, і слава Богу, процеси в цьому напрямі йдуть. Звичайно, що є питання до підготовки саме армії. Ми знаємо і про кількість танків і що таке взагалі війна. Але немає далекобійної зброї”, — зауважив Кульпа.

Він додає: чим більше Польща бере приклад з України, тим вона стає впевненішою, що зможе відбити атаку.

Нагадаємо, у Польщі на залізничній ділянці біля села Жичин спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив колію на важливому маршруті Варшава — Люблін.

Прем'єр Дональд Туск заявив про можливу диверсію. Водночас інцидент розслідує поліція, щоб встановити усі обставини.

Дата публікації
Кількість переглядів
