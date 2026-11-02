Польща готується до найгіршого: як російська загроза змінює життя людей – FT

Флаг Польщі / © Unsplash

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Війна Росії проти України дедалі відчутніше впливає на повсякденне життя сусідньої Польщі. У східних регіонах мешканці звикають до повітряних тривог, військових літаків у небі та повідомлень про можливі загрози. Влада тим часом посилює протиповітряну оборону та облаштовує укриття на випадок російських атак.

Особливо помітні ці зміни в Любліні, розташованому приблизно за 100 кілометрів від українського кордону, пише Financial Times.

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Як війна змінила життя поляків

Від початку вересня мешканці Любліна регулярно отримують екстрені повідомлення про можливі порушення повітряного простору російськими літаками та безпілотниками.

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Лише за вересень місцевий аеропорт шість разів призупиняв цивільні рейси, щоб забезпечити роботу військової авіації. Польща також посилила бойову готовність у Люблінському та Підкарпатському воєводствах через інтенсивніші російські удари по заходу України.

«Можливо, ми надто довго думали про цю війну як про щось, що може відбуватися лише по той бік нашого кордону», — зазначив заступник директора департаменту громадської безпеки Любліна Даріуш Кшиштофік.

У сусідньому селі Вонвольниця жителі також скаржаться на постійні попередження та шум винищувачів. Місцева влада побоюється, що через надмірну кількість сповіщень люди поступово почнуть їх ігнорувати.

Одна з мешканок розповіла, що її родина ще з часів комунізму зберігає запаси продуктів на випадок надзвичайної ситуації. Однак прокидатися від звуків військових літаків для неї стало новим джерелом стресу.

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Польща готує укриття та посилює ППО

Цього року Польща спрямувала на оборону майже 5% ВВП, однак система цивільного захисту досі потребує модернізації.

У Любліні вже відкрили герметичне укриття на 200 людей, здатне захистити від хімічної зброї та радіоактивних частинок. Протягом трьох років планують модернізувати ще 101 укриття.

За оцінками місцевої влади, підземні паркінги та інші споруди можуть прихистити понад 450 тисяч людей у разі атак безпілотників. Проте укриття, розраховані на потужніші ракетні удари, здатні прийняти лише 38 тисяч мешканців.

Місто також розширює систему сирен, які наразі чують близько 70% населення. До кінця року планують забезпечити повне покриття.

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Як Польща зміцнює захист від Росії

У жовтні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розгортання батарей ППО Patriot поблизу аеропорту Любліна. У регіоні також планують створити вертолітну базу та додаткові військові підрозділи для боротьби з безпілотниками.

Крім того, Варшава реалізує два масштабні оборонні проєкти:

«Східний щит» за 2,3 млрд євро — загородження та протитанкові рови вздовж 700 км східного кордону.

«Стіна з дронів» за 3,5 млрд євро — система протидії безпілотникам із 18 мобільних батарей.

Водночас місцева влада побоюється, що посилення військової присутності та загроза конфлікту можуть відлякувати інвесторів.

«Інвестори оцінюють безпеку регіону, тому зараз у нас є багато причин для занепокоєння, зокрема через можливі економічні втрати. Ризик війни з Росією ніколи не буде привабливим», — наголосив мер Вонвольниці Марцін Лагуна.

Румунія звинуватила Росію у спробі диверсії

Раніше президент Румунії Нікушор Дан звинуватив Росію у причетності до спроби підпалу одного із заводів на території країни. Він назвав інцидент серйозним порушенням суверенітету та загрозою національній безпеці.

За словами Дана, Москва роками веде гібридну війну проти Європи, використовуючи втручання у вибори, дезінформацію, кібератаки та диверсії.

«Гібридна війна ведеться роками, у різних формах, з тією ж метою — послабити європейські держави зсередини та солідарність між ними», — наголосив румунський президент.

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