Польща готується до найгіршого: Туск попередив про загрозу з боку РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія та Китай, за оцінками НАТО та США, можуть бути готові до збройного протистояння із Заходом вже у 2027 році. У зв’язку з цим він закликав Польщу до посиленої підготовки та наголосив на важливості співпраці з союзниками в умовах зростаючих безпекових загроз у Європі.

Про це Туск заявив під час зустрічі з жителями міста Паб’яніце, передає Polskie Radio online.

«Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки», — сказав глава уряду.

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За словами прем’єра, підтвердження оцінок щодо зростання воєнної загрози з боку Росії та Китаю він отримав під час нещодавньої зустрічі з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) та головою Європейського командування Збройних сил США (EUCOM) генералом Алексусом Ґринкевичем. Зустріч відбулася 25 липня 2025 року в канцелярії прем’єр-міністра у Варшаві.

Туск наголосив, що Польща має не лише зміцнювати власну безпеку, а й виступати ключовим партнером у регіоні у відповідь на можливу ескалацію геополітичної напруженості.

Під час візиту до Варшави генерал Ґринкевич також провів переговори з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою. Обговорювалися питання безпеки в Центрально-Східній Європі, трансформація польських збройних сил, ситуація в Балтійському морі, а також ізраїльсько-іранське протистояння.

«Це була дуже хороша зустріч, яка, на мою думку, матиме позитивний вплив на відносини з союзниками в майбутньому. Ми домовилися, що будемо підтримувати постійний контакт із генералом, щоб ефективно реагувати на поточні події в нашому регіоні», — зазначив генерал Кукула після переговорів.

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У свою чергу, генерал Ґринкевич відзначив важливу роль Польщі в Альянсі та назвав її «лідером змін у НАТО».

На тлі зростаючої геополітичної нестабільності Польща активно модернізує свою армію, нарощує оборонний бюджет і поглиблює військове співробітництво з США та партнерами по НАТО. Варшава вже посилила оборону східного кордону та працює над розвитком інфраструктури для швидкого реагування у разі кризи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща восени цього року роздасть своїм громадянам посібники з інструкціями щодо техніки безпеки у разі військового конфлікту чи інших загроз.