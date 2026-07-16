Польща готується до війни: у країні хочуть запровадити особливий режим

Польські військові / © Associated Press

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У Польщі розробляють новий правовий режим — «стан повної готовності держави до війни», який має дозволити країні розпочати підготовку до можливого збройного конфлікту ще до офіційного запровадження воєнного стану.

Про це в коментарі виданню Defence24 повідомив радник міністра національної оборони Польщі Мацей Самсонович.

За словами Самсоновича, Міністерство національної оборони працює над створенням нового правового механізму, який має заповнити прогалину між мирним часом і моментом офіційного введення воєнного стану.

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Передбачається, що новий режим дозволить державі заздалегідь запускати процедури, необхідні для підготовки до можливого конфлікту, зокрема перекидання військ, приведення в готовність стратегічної інфраструктури, транспортної системи та організації прийому союзних сил НАТО.

«Стан повної готовності держави до війни» наразі перебуває на стадії внутрішнього опрацювання в оборонному відомстві, а деталі документа будуть оприлюднені після завершення міжвідомчих погоджень.

Зміни в реалізації оборонних проєктів

Паралельно польське Міноборони готує законодавчі зміни щодо реалізації стратегічних оборонних інвестицій, військової мобільності та пересування військ територією країни.

Як пояснив Самсонович, у разі різкого погіршення безпекової ситуації Збройні сили Польщі повинні отримати ширші повноваження для управління переміщенням військових колон і координації перевезень ще до початку бойових дій.

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Крім того, уряд прагне максимально скоротити строки будівництва критично важливих оборонних об’єктів. Йдеться про дороги, залізничні магістралі, порти, аеропорти, паливні бази, трубопроводи та логістичні вузли, необхідні для швидкого прийому та забезпечення військ НАТО.

За словами радника міністра, чинні адміністративні та екологічні процедури можуть затримувати реалізацію таких проєктів на роки, що є неприйнятним в умовах зростання воєнних загроз.

Польща розраховує на «військовий Шенген»

Нові законодавчі ініціативи також пов’язані з планами Європейського Союзу щодо розвитку військової мобільності, які часто називають «військовим Шенгеном».

Варшава планує використати європейське фінансування для модернізації транспортної інфраструктури подвійного призначення. Це має забезпечити швидке перекидання союзницьких військ, їхнє матеріально-технічне забезпечення, логістику, постачання пального та ремонт військової техніки у разі кризи.

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Коли буде оголошено особливий режим

Наразі законопроєкт щодо запровадження «стану повної готовності держави до війни» залишається на етапі внутрішньої підготовки в Міністерстві національної оборони Польщі.

Терміни його розгляду урядом і подальшого внесення до Сейму поки що не визначені. Водночас у польському оборонному відомстві наголошують, що необхідні нормативні зміни мають бути підготовлені без зайвих зволікань з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Польщі спільно з Міністерством національної оборони опрацьовує зміни до Кримінального кодексу, які стосуються військової дисципліни. Зокрема, експерти пропонують суттєво посилити покарання за відмову військовослужбовця виконати наказ у бойовій обстановці.

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