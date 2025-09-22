Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання: що це означає

Прапори Польщі та Швеції / © Соцмережа X

Реклама

У Балтійському морі розпочалися перші в історії польсько-шведські військові навчання SNEX Gotland Sentry.

Про це йдеться у дописі в X (колишній Twitter) міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

«Польща і Швеція разом за безпеку Балтійського моря. Ми починаємо навчання SNEX Gotland Sentry — першу в історії спільну операцію такого типу між Польщею та Швецією», — йдеться у публікації.

Реклама

Початок спільних військових навчань між країнам став результатом угоди про співпрацю в оборонній галузі, підписаної Польщею та Швецією 2 вересня. Згідно із документом, країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю в галузі оборонних технологій.

Двосторонні навчання проводяться вперше в історії, що підтвердило оперативне командування польських Збройних сил. Їхньою метою є демонстрація здатності військових обох країн оперативно розгортати спеціалізовані компоненти у морі, повітрі та на суші, а також працювати над вдосконаленням процедури колективної оборони.

Окрім того, навчання стануть свідченням того, що політичне партнерство як Польщі, так і Швеції втілюється в практичні оперативні дії.

«Розвиток оперативної сумісності та можливостей командування в міжнародній ситуації, а також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтійського моря теж є важливими елементами», — йдеться у заяві армії Польщі.

Реклама

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.