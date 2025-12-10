ТСН у соціальних мережах

493
Польща хоче передати Україні винищувачі Міг-29: але є важливий нюанс

Варшава хоче доступ до українських оборонних технологій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
МіГ-29.

МіГ-29.

Наразі тривають переговори Польщі та України щодо можливості передавання винищувачів МіГ-29. Рішення поки що не ухвалене, але тема активно опрацьовується.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

“Передавання літаків пов'язана з досягненням літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі Збройних сил Польщі. Повідомляємо, що остаточне рішення ще не ухвалене”, - наголосили у польському Генштабі.

Зазначається, що Варшава розглядає передавання МіГ-29 як частину союзницької підтримки України та зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Польські військові наголошують, що у разі ухвалення позитивного рішення МіГ-29 замінять сучасніші F-16 та FA-50, які вже виконують частину завдань у польських ВПС.

Генштаб також повідомив, що паралельно тривають переговори щодо доступу Польщі до українських безпілотних і ракетних технологій.

“Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій”, - повідомили Збройні сили Польщі.

