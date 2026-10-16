Польща суттєво підвищує вимоги до фінансів іноземців: скільки грошей доведеться мати із собою

Польща підвищує вимоги до іноземців: скільки грошей потрібно мати для в’їзду / © Associated Press

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У Польщі планують збільшити суму коштів, яку іноземці повинні мати при собі для в’їзду та перебування в країні.

Про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на проєкт Міністерства внутрішніх справ Польщі.

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Згідно з проєктом нового розпорядження, для короткострокової поїздки не довше ніж чотири дні доведеться підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих. За чинними нормами, для такої поїздки необхідний мінімум становить 300 злотих.

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Для тривалішого перебування необхідна сума зросте з 75 до 300 злотих на день. Кошти також можна декларувати в еквівалентах іноземної валюти.

Ці гроші стосуються не збору за перетин кордону. Це кошти, що є в розпорядженні мандрівника. Законопроект не змінює правил документування володіння ними. Заплановане підвищення стосується витрат на проживання, тому їх не слід ототожнювати з усіма фінансовими вимогами, пов’язаними з подорожжю, включаючи повернення або подальшу подорож.

Хто платитиме менше

Окремі правила застосовуються до учасників туристичних поїздок, молодіжних таборів, спортивних змагань тощо. Знижені вимоги також застосовуватимуться до тих, хто оплатив своє перебування, відвідує лікувальний чи санаторний заклад, або бере участь у літній програмі роботи, якщо це не є основною метою їхнього візиту.

Для цієї групи мінімальна ставка становитиме 130 злотих за день перебування, але не менше 650 злотих. Раніше іноземці повинні були сплачувати 20 злотих на день, а мінімальна ставка — 100 злотих.

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Вищий поріг для студентів та науковців

Зміна також стосуватиметься осіб, які приїжджають до Польщі для навчання, стажування, досліджень або наукових розробок. Вони повинні будуть мати 2020 злотих на перші два місяці запланованого перебування. Наразі ліміт становить 1270 злотих.

Чому ухвалили таке рішення

У Польщі пояснюють, що відповідні суми суттєво не оновлювалися з 2016 року і за цей час вони втратили свою реальну вартість. МВС Польщі наголошує, що, зокрема, зросли витрати на проживання, харчування та інші послуги, пов’язані з перебуванням.

Раніше ми писали, що змінилося для українців у Польщі з жовтня.

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