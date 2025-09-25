Польща хоче збивати дрони над Україною без дозволу НАТО – деталі

Армія Польщі / © freepublish

Польща планує змінити закон про розміщення військ за кордоном, щоб дозволити своїм військовим збивати російські об’єкти, зокрема безпілотники, над Україною без попереднього схвалення НАТО чи ЄС.

Проект закону, який Міністерство оборони представило ще у червні, очікується на розгляд у прискореному порядку, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Попередня редакція закону дозволяла президенту санкціонувати розгортання військ лише за умов збройного конфлікту, підтримання миру, боротьби з тероризмом або евакуації. 2022 року уряд партії “Право і справедливість” вніс поправки, що вимагали додаткового погодження НАТО, ЄС і країни, де діятимуть польські війська. Комісія з розслідування російського впливу пізніше розкритикувала цю норму, зазначивши, що вона обмежує Варшаву у реагуванні на безпілотники, що пролітають із території України чи Білорусі.

Нинішня коаліція хоче скасувати ці обмеження, застосувавши принцип “спочатку стріляй, потім питай”, щоб надати військовим більше свободи дій проти потенційних загроз.

У вересні Польща вже збила передбачувані російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір, вперше в історії країни застосувавши військову силу проти російських об’єктів під час конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО.