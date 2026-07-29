ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
5 хв

"Польща котиться у прірву": українців обурив жорстокий напад на пару у Вроцлаві — що відомо

Напад на українців у Вроцлаві через мову та національність неабияк сколихнув суспільство й привернув увагу польської влади.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © facebook.com/Вячеслав Аброськін

У польському Вроцлаві біля магазину жорстоко побили молоду українську пару через мову та національне походження. Подія викликала гучний розголос, жорстку реакцію прем’єр-міністра Дональда Туска та хвилю обурення в соцмережах.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Українську пару побили у Вроцлаві: що відомо

У Вроцлаві біля магазину Żabka троє чоловіків жорстоко побили українську пару через їхнє походження. Напад розпочався з ксенофобських образ, після чого дівчині порвали вухо й порізали шию, а її нареченому завдали серйозних травм голови. Постраждалих госпіталізували, а інцидент викликав широкий розголос у Польщі та Україні.

У розмові з TVN24 20-річна Анастасія та 21-річний Максим розповіли про причини конфлікту. Як розповіла українка, все почалося трохи раніше в магазині, коли вона стояла в черзі до каси.

«У чергу вліз якийсь чоловік. Він стояв позаду, а потім обійшов мене в черзі. Я поклала свої покупки на касу, і касирка спочатку обслужила мене, а потім його. Я сказала йому, що так не робиться і що тут черга. Потім його приятель почав мене ображати, і на вулиці все й почалося. Спочатку один із них вдарив мого хлопця, а через хвилину я отримала по обличчю від іншого. Мене вдарили, мабуть, чотири рази, востаннє — коли мій хлопець уже лежав на землі, а я намагалася його підняти, бо ще троє людей продовжували його бити», — розповіла Анастасія.

«Цим хлопцям щось не сподобалося, вони підійшли до моєї машини. Почали ображати дівчину, а мені сказали: „Іди на війну“ і так далі. Це ксенофобія», — заявив Максим.

Завдяки відео очевидця, який зафільмував фінальну частину нападу з вікна сусіднього будинку, співробітники антитерористичного підрозділу спільно з поліцією Вроцлава затримали двох підозрюваних. Одним із підозрюваних є Адам К., відомий також під прізвиськом Cycu. За даними журналістів, він має кримінальне минуле, відбував десятирічне ув’язнення, а після звільнення почав виступати у боях без рукавичок. Другим затриманим виявився чоловік, який, за інформацією польських ЗМІ, є футбольним хуліганом та бере участь у поєдинках ММА.

Прем’єр Польщі відреагував на жорстокий напад на українців у Вроцлаві

Прем’єр Польщі Дональд Туск різко відреагував на побиття українців у Вроцлаві та закликав «оголосити війну насильству». Під час засідання уряду він звернувся до президента Кароля Навроцького й опозиціонера Ярослава Качинського з вимогою припинити заклики до створення ополчень, зазначивши, що хулігани та патологія насильства набралися зухвалості через політичний патронат.

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Туск зауважив, що один із нападників раніше вихвалявся в мережі нібито участю у «захисті кордону», прикриваючи радикалізм націоналістичною риторикою. Прем’єр наголосив, що в Польщі неприпустима агресія проти вразливих верств населення, а українці дедалі частіше стають жертвами дій, розпалюваних національними упередженнями та ненавистю.

«У Польщі ми особливо чутливі до випадків насильства, коли його жертвами стають найуразливіші — жінки, діти та хворі. Я невипадково порушую цю тему на засіданні уряду, адже йдеться про повторювані акти агресії. Національні упередження та ненависть нерідко стають причиною насильства. Українці часто опиняються серед його жертв», — заявив Туск.

Українці обурені побиттям молодої пари у Вроцлаві

Жорстоке побиття української пари у Вроцлаві викликало хвилю обурення та бурхливу реакцію в українському сегменті соцмереж, зокрема в Threads. Користувачі обурені як мотивом нападу — мовним та національним підґрунтям, так і м’якістю можливого покарання для зловмисників. Багато хто звертає увагу на байдужість перехожих, які не заступилися за постраждалих, та зауважує, що рівень напруги й ксенофобських настроїв щодо українців у Польщі помітно зріс за останні роки.

Декотрі користувачі висловлюють думку, що ставлення поляків до українців могло змінитися через російську інформаційну операцію проти України.

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Українці активно діляться власним досвідом перебування в країні та намагаються зрозуміти причини такої агресії, вбачаючи в цьому зокрема й вплив ворожої пропаганди. Коментатори зазначають, що подібні інциденти завдають шкоди самій Польщі та її суспільству:

  • «Боксери в стані алкогольного сп’яніння з костетом (й можливо ножем) групою ледь не вбили за акцент-й лише до 5 років?»;

  • «О такі закони в Польщі, питання чи 5.років будуть сидіти? отак є, ганьба для Польщі»;

  • «Ці дебіли 🇵🇱 коли приїжджали чи приїжджають в 🇺🇦 вони спілкуються на в своїй пшецькій мові, до якого х**** вони не спілкуються на українській мові, в нас в Україні»;

  • «Те відчуття, коли нам дуже пощастило з сусідами»;

  • «Здається, частина поляків **бнулись так само, як деякі наші людонькі. Але у них вдома війни нема…»;

  • «Дуже сумно. Польща котиться в прірву… чи буде там Росія?.. вони самі її туди кличуть своїми діями».

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Водночас у дописах лунають співчуття та побажання якнайшвидшого одужання молодій парі. Українці закликають польські правоохоронні органи до максимальної суворості та справедливості, наголошуючи: «Бажаю щоб справа швидко вирішилась і діти швидко прийшли в себе і одужали, а винні понесли відповідальність за своє дикунцтво».

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Зауважимо, двом чоловікам, затриманим за підозрою у нападі на українську пару у Вроцлаві 26 липня, вже офіційно висунуто підозру в умисному побитті та застосуванні фізичного насильства на ґрунті національної ненависті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie