Фото ілюстративне / © facebook.com/Вячеслав Аброськін

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У польському Вроцлаві біля магазину жорстоко побили молоду українську пару через мову та національне походження. Подія викликала гучний розголос, жорстку реакцію прем’єр-міністра Дональда Туска та хвилю обурення в соцмережах.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Українську пару побили у Вроцлаві: що відомо

У Вроцлаві біля магазину Żabka троє чоловіків жорстоко побили українську пару через їхнє походження. Напад розпочався з ксенофобських образ, після чого дівчині порвали вухо й порізали шию, а її нареченому завдали серйозних травм голови. Постраждалих госпіталізували, а інцидент викликав широкий розголос у Польщі та Україні.

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У розмові з TVN24 20-річна Анастасія та 21-річний Максим розповіли про причини конфлікту. Як розповіла українка, все почалося трохи раніше в магазині, коли вона стояла в черзі до каси.

«У чергу вліз якийсь чоловік. Він стояв позаду, а потім обійшов мене в черзі. Я поклала свої покупки на касу, і касирка спочатку обслужила мене, а потім його. Я сказала йому, що так не робиться і що тут черга. Потім його приятель почав мене ображати, і на вулиці все й почалося. Спочатку один із них вдарив мого хлопця, а через хвилину я отримала по обличчю від іншого. Мене вдарили, мабуть, чотири рази, востаннє — коли мій хлопець уже лежав на землі, а я намагалася його підняти, бо ще троє людей продовжували його бити», — розповіла Анастасія.

«Цим хлопцям щось не сподобалося, вони підійшли до моєї машини. Почали ображати дівчину, а мені сказали: „Іди на війну“ і так далі. Це ксенофобія», — заявив Максим.

Завдяки відео очевидця, який зафільмував фінальну частину нападу з вікна сусіднього будинку, співробітники антитерористичного підрозділу спільно з поліцією Вроцлава затримали двох підозрюваних. Одним із підозрюваних є Адам К., відомий також під прізвиськом Cycu. За даними журналістів, він має кримінальне минуле, відбував десятирічне ув’язнення, а після звільнення почав виступати у боях без рукавичок. Другим затриманим виявився чоловік, який, за інформацією польських ЗМІ, є футбольним хуліганом та бере участь у поєдинках ММА.

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Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 496 У Польщі побили українську пару через акцент

Прем’єр Польщі відреагував на жорстокий напад на українців у Вроцлаві

Прем’єр Польщі Дональд Туск різко відреагував на побиття українців у Вроцлаві та закликав «оголосити війну насильству». Під час засідання уряду він звернувся до президента Кароля Навроцького й опозиціонера Ярослава Качинського з вимогою припинити заклики до створення ополчень, зазначивши, що хулігани та патологія насильства набралися зухвалості через політичний патронат.

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Туск зауважив, що один із нападників раніше вихвалявся в мережі нібито участю у «захисті кордону», прикриваючи радикалізм націоналістичною риторикою. Прем’єр наголосив, що в Польщі неприпустима агресія проти вразливих верств населення, а українці дедалі частіше стають жертвами дій, розпалюваних національними упередженнями та ненавистю.

«У Польщі ми особливо чутливі до випадків насильства, коли його жертвами стають найуразливіші — жінки, діти та хворі. Я невипадково порушую цю тему на засіданні уряду, адже йдеться про повторювані акти агресії. Національні упередження та ненависть нерідко стають причиною насильства. Українці часто опиняються серед його жертв», — заявив Туск.

Українці обурені побиттям молодої пари у Вроцлаві

Жорстоке побиття української пари у Вроцлаві викликало хвилю обурення та бурхливу реакцію в українському сегменті соцмереж, зокрема в Threads. Користувачі обурені як мотивом нападу — мовним та національним підґрунтям, так і м’якістю можливого покарання для зловмисників. Багато хто звертає увагу на байдужість перехожих, які не заступилися за постраждалих, та зауважує, що рівень напруги й ксенофобських настроїв щодо українців у Польщі помітно зріс за останні роки.

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Декотрі користувачі висловлюють думку, що ставлення поляків до українців могло змінитися через російську інформаційну операцію проти України.

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Українці активно діляться власним досвідом перебування в країні та намагаються зрозуміти причини такої агресії, вбачаючи в цьому зокрема й вплив ворожої пропаганди. Коментатори зазначають, що подібні інциденти завдають шкоди самій Польщі та її суспільству:

«Боксери в стані алкогольного сп’яніння з костетом (й можливо ножем) групою ледь не вбили за акцент-й лише до 5 років?»;

«О такі закони в Польщі, питання чи 5.років будуть сидіти? отак є, ганьба для Польщі»;

«Ці дебіли 🇵🇱 коли приїжджали чи приїжджають в 🇺🇦 вони спілкуються на в своїй пшецькій мові, до якого х**** вони не спілкуються на українській мові, в нас в Україні»;

«Те відчуття, коли нам дуже пощастило з сусідами»;

«Здається, частина поляків **бнулись так само, як деякі наші людонькі. Але у них вдома війни нема…»;

«Дуже сумно. Польща котиться в прірву… чи буде там Росія?.. вони самі її туди кличуть своїми діями».

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Реакція українців в Threads / © скриншот

Водночас у дописах лунають співчуття та побажання якнайшвидшого одужання молодій парі. Українці закликають польські правоохоронні органи до максимальної суворості та справедливості, наголошуючи: «Бажаю щоб справа швидко вирішилась і діти швидко прийшли в себе і одужали, а винні понесли відповідальність за своє дикунцтво».

Реакція українців в Threads / © скриншот

Зауважимо, двом чоловікам, затриманим за підозрою у нападі на українську пару у Вроцлаві 26 липня, вже офіційно висунуто підозру в умисному побитті та застосуванні фізичного насильства на ґрунті національної ненависті.

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